Многие западные экономисты ожидали, что российская экономика из-за санкций окажется в глубокой рецессии в 2023 году, однако "все вышло иначе", пишет новостной портал Watson

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Увеличение расходов на оборону в связи с ситуацией вокруг Украины неожиданным образом привело к экономическому буму в России и росту задолженности в странах Запада. С такой оценкой выступил новостной портал Watson.

Отмечается, что многие западные экономисты ожидали, что российская экономика из-за санкций окажется в глубокой рецессии в 2023 году, однако "все вышло иначе". Так, по словам эксперта Банка Финляндии Хели Симолы, рост экономики РФ за 2023 год составит около 3%, что, как указывает портал, "значительно выше", чем ожидали многие западные аналитики осенью. В то время как Финляндия, страны Балтии и даже Германия "остаются в состоянии тяжелой рецессии", Россия "демонстрирует удивительные экономические показатели", резюмирует портал.

Он также прогнозирует, что военные расходы по всему миру "вырастут еще больше", чем ожидалось, после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре. Так, согласно данным Watson, прямые и косвенные военные расходы США, включая поддержку Украины и Израиля, в 2024 году должны составить $1 трлн. В Европе также есть много признаков того, что запланированное увеличение военных расходов будет финансироваться в основном за счет увеличения долговых обязательств, утверждается в статье.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что при развитии оборонной отрасли РФ не будет разрушать свою экономику. В послании Федеральному собранию в феврале 2023 года глава государства отметил, что у России "есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны". В октябре Путин сообщил, что расходы на оборону выросли примерно в два раза, до 6% ВВП, однако в стране вполне здоровый бюджет и экономика.