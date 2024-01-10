Кубань планирует выпускать до 50% вина и шампанского, производимых в РФ

Регион занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии в стране

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Виноделы Краснодарского края, где на текущий момент производят 43% вина и шампанского России, планируют нарастить эту долю до 50%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по подведению итогов 2023 года.

"Мы производим 43% вина и шампанского в стране, а в будущем планируем выпускать 50%", - сказал Кондратьев.

По данным краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за 11 месяцев 2023 года виноделы в Краснодарском крае произвели 20,4 млн дал вина, общий прогнозируемый объем по итогам года должен составить порядка 22 млн дал. В 2023 году в регионе на 40% возросло производство саженцев винограда, с 3,2 до 4,5 млн штук. За год было заложено 1,8 тыс. га молодых виноградников, с 88 до 95 увеличилось количество виноделен. На Кубани данной отрасли оказывают меры господдержки: на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов в 2023 году было выделено 1,1 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

На начало 2023 года общая площадь виноградников в Краснодарском крае достигала 30 тыс. га. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии в стране. В 2023 году виноградарскими предприятиями собрано 274,2 тыс. тонн винограда. Ранее сообщалось, что в 2022 году виноделы в Краснодарском крае переработали 333,7 тыс. тонн винограда и произвели за 11 месяцев 21,3 млн дал продукции.