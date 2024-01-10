На Чукотке планируют создать заводы по разведению рыбы из-за сокращения уловов

Сокращение поголовья связывают с перевыловом прошлых лет, а также с погодными условиями

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Создание заводов для разведения рыбы планируется на Чукотке в связи с сокращением биоресурсов. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Те направления, куда мы двигаемся, - это растениеводство, о котором уже рассказывал, птицеводство, рыбопереработка. Здесь ситуация довольно непростая, потому что в силу естественных условий поголовье рыбы уменьшается. Мы сейчас переходим к тому, что будем делать заводы по разведению и переработке рыбы. Это позволит и себя полностью обеспечить, и, может быть, уже выйти на продажу вовне", - сказал Кузнецов.

В 2023 году на Чукотке за сезон вылов лососей составил 21,4% от плана. Регион произвел в 2 раза меньше рыбной продукции, чем годом ранее, и в 4 раза меньше, чем в 2021 году. Итоги путины оказались худшими за последние пять лет. Сокращение поголовья связывают с перевыловом прошлых лет, а также с погодными условиями.