Spiegel: ФРГ разрешила поставить 150 ракет IRIS-T Саудовской Аравии

В конце 2023 года Берлин впервые после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи согласовал поставку вооружений Эр-Рияду

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Германия согласовала в конце 2023 года поставку вооружений Саудовской Аравии - впервые после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Как сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, ФРГ разрешила, в частности, отправить 150 ракет IRIS-T производства компании Diehl Defence.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД ФРГ ранее дали понять, что правительство Германии не будет противиться планам Великобритании поставить Саудовской Аравии истребители Eurofighter. До этого газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично уговаривает канцлера ФРГ дать разрешение на экспорт многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon. Договоренность о поставке туда 48 самолетов была достигнута в 2018 году. Однако после убийства Хашкаджи сделка была поставлена на паузу.

Для экспорта самолетов необходимо разрешение всех четырех стран, занятых в их производстве, - Великобритании, Испании, Италии и ФРГ.

Как указывает Der Spiegel, эти истребители можно оснастить ракетами IRIS-T.