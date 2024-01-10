Бюджет Кабардино-Балкарии вырос более чем на 30% за год

В 2023 году доходы республики составили более 70 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) составили более 70 млрд рублей в 2023 году, что на 32% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам совещания с главами городов и районов республики.

"Статистические данные еще готовятся, но уже сейчас оценочно можно констатировать, что по всем основным макроэкономическим показателям есть рост. Наиболее наглядно это видно по доходам бюджета КБР: по итогам 2023 года консолидированный бюджет оценочно составит 69,6 млрд рублей, плюс 24,1 млрд рублей - это детские пособия, перечисленные через Социальный фонд, которые до реформирования выплачивались из бюджета республики. То есть общая сумма поступлений - 93,7 млрд рублей, тогда как годом ранее она составляла 70,8 млрд, рост доходов республиканского бюджета - 132,4%", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В целом на поддержку семей с детьми в 2023 году в КБР направлено порядка 30 млрд рублей. Объем собственных доходов по итогам прошлого года составил 24,4 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем в 2022 году. "Плюсом республика получила свыше 2 млрд рублей. Отмечу, что выросли и доходы местных бюджетов", - добавил он.