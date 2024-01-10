Жителей Чукотки планируют обеспечить свежим яйцом от местных производителей в 2024 году

Губернатор округа Владислав Кузнецов также сообщил, что в регионе планируют возродить экспорт рыбной продукции и обеспечить продуктами питания собственного производства не менее 40% ассортимента

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Потребность жителей Чукотки в свежем яйце будет полностью закрыта в течение года за счет продукции от местных сельхозпроизводителей, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полностью через год "закроем" себя по потребности в яйце. <…>. К 2028 году обеспеченность мясом птицы планируем вывести по крайней мере на 30%, возродить экспорт рыбной продукции и обеспечить продуктами питания собственного производства не менее 40% ассортимента", - сказал Владислав Кузнецов.

В некоторых районах Чукотки наблюдаются перебои с поставкой свежих яиц в населенные пункты. Это связано со сложной логистикой в округе.

Ранее в окружном департаменте промышленной политики ТАСС сообщали, что более 25 тыс. тонн продуктов было доставлено на Чукотку в 2023 году в рамках летней морской навигации. Это на 11% больше, чем в 2022 году. Скоропортящаяся продукция будет доставляться в регион воздушными судами в течение всего года. При этом стоимость продуктовой корзины на Чукотке - одна из самых дорогих в стране из-за географической удаленности и труднодоступности полуострова. Так, например, стоимость килограмма привозных помидоров и огурцов в торговых сетях Анадыря доходит до 1 000 рублей.