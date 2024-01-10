Прокуратура Запорожья нашла нарушения в торговых сетях, завышавших цены на яйца

Нарушение меморандума об ограничении наценки на куриное яйцо до 5% допустили торговые сети "Грошик" и "Илеар"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Запорожской области выявила нарушения в действиях торговых сетей "Илеар" и "Грошик", которые завышали цены на куриное яйцо. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Максим Чернов.

"В прокуратуре области по всем поступившим сигналам о стоимости и ценообразованию на куриное яйцо организовано проведение проверочных мероприятий, чтобы <...> обеспечить соблюдение прав всех потребителей Запорожской области. У нас уже выявлены факты нарушения ценообразования, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сказал он по итогам совместного совещания с представителями торговых предприятий, министерством тарифов и ценовой политики и Роспотребнадзором.

В ходе совещания и.о. министра тарифов и ценового регулирования Андрей Кочетов отметил, что в настоящее время допустившие нарушения торговые сети фактически вернулись к согласованной с властями области торговой наценке до 5%. "Сети заверили, что будут строго придерживаться той наценки, которая указана в меморандуме на социально-значимые товары. Мы предупредили предпринимателей, что мы будем усиливать совместный с органами прокуратуры и Роспотребнадзором мониторинг [цен]", - подчеркнул Кочетов.

Как ранее сообщили ТАСС в Министерстве по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области, нарушения подписанного с властями региона в декабре меморандума об ограничении наценки на куриное яйцо до 5% допустили торговые сети "Грошик" и "Илеар".