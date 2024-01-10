РФПИ призвал инвесторов добывающей отрасли к совместным с РФ инвестициям в инфраструктуру

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что именно благодаря объединению усилий у России, стран Ближнего Востока, Азии и Африки появится возможность повысить конкурентоспособность на мировом рынке и преодолеть существующие препятствия

ЭР-РИЯД, 10 января. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал инвесторов добывающей отрасли к совместным с РФ инвестициям в глобальные инфраструктурные проекты. С таким заявлением он выступил в ходе форума "Полезные ископаемые будущего" в Саудовской Аравии.

"Несмотря на растущее стремление добывающих стран к протекционизму в сфере разработки своих полезных ископаемых, успех в построении устойчивых цепочек поставок требует инвестиций и партнерства со стороны государственного и частного секторов на каждом этапе. По отдельности большинство стран не обладает полным набором возможностей для эффективной конкуренции по всей цепочке создания экологически чистых энергетических технологий. Именно благодаря объединению усилий у России, стран Ближнего Востока, Азии и Африки появится возможность повысить конкурентоспособность на мировом рынке и преодолеть существующие препятствия", - отметил он.

Глава РФПИ также указал, что с учетом увеличения числа стран в составе БРИКС необходимо расширение диалога, посвященного международному сотрудничеству для развития вертикально интегрированных цепочек поставок полезных ископаемых, оптимизации разработки проектов, развития трансграничных инвестиционных платформ, создания соответствующей инфраструктуры и центров трансфера технологий.

"В связи с этим РФПИ предлагает разработать и создать новые структуры и инструменты, в частности, инвестиционный фонд БРИКС+, который мог бы финансировать различные международные проекты в соответствующих отраслях наших стран. Кроме того, мы предлагаем создание новой платформы для торговли углеродными единицами, которая будет ориентирована на страны БРИКС+ и развивающиеся страны - лидеры по объему полезных ископаемых в регионах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии", - сказал он.