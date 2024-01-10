Кубань планирует нарастить ВРП в 2024 году до 4,2 трлн рублей

Как уточнил первый вице-губернатор региона Игорь Галась, по итогам 2023 года показатель составил 3,9 трлн рублей

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. В Краснодарском крае планируют нарастить почти на 8% внутренний региональный продукт, до 4,2 трлн рублей в 2024 году. Такую задачу поставил глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе подведения итогов 2023 года.

"В этом году планируем мобилизовать в бюджет края не менее 530 млрд рублей собственных доходов. Считаю, добиться объема ВРП минимум в 4,2 трлн рублей - для нас посильная задача, ведь это основа стабильности края, развитие всех сфер жизни региона. А главное, это позволит нам сохранить темпы социального строительства и построить 117 социальных объектов, в том числе 17 школ, 13 детских садов, 8 центров единоборств, 11 поликлиник", - сказал Кондратьев.

Темп роста ВРП по итогам 2023 года составил 3% к 2022 году или 3,9 трлн рублей, добавил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. По его словам, край занимает первое место среди российских регионов по темпам роста ВРП в период 2022-2023 годов к 2021 году.

Первый вице-губернатор региона отметил, что в 2024 году запланирован рост объемов инвестиций в экономику края с 773,3 млрд рублей в 2023 году до 840 млрд рублей в наступившем 2024 году.

В ближайшие годы регион не планирует привлекать коммерческие кредиты, резюмировал Кондратьев.

По итогам 2022 года ВРП Краснодарского края составлял 3,5 трлн рублей, в 2021 году - 3 трлн рублей.