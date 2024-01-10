Проект договора о едином энергорынке России и Беларуси согласовали

На начальном этапе торговля будет осуществляться между определяемыми сторонами юридическими лицами, сообщили в Минэнерго РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Проект договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства одобрен указом президента Республики Беларусь №376 от 27 ноября 2023 года и прошел внутригосударственное согласование в Российской Федерации, сообщили ТАСС в Минэнерго РФ.

В министерстве пояснили, что договором предусматривается поэтапное формирование объединенного рынка. На начальном этапе торговля будет осуществляться между определяемыми сторонами юридическими лицами. В последующем, с учетом интеграции в газовой сфере, в том числе в части порядка формирования тарифов при поставке природного газа в Республику Беларусь из России, предусмотрена более глубокая интеграция в электроэнергетической сфере. В частности, она предусмотрит торговлю электрической энергией, а также организацию единого технологического процесса оперативно-диспетчерского управления, уточнили в Минэнерго.

В конце декабря 2023 года министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что срок запуска объединенного российско-белорусского рынка электроэнергии, который был запланирован на 1 января 2024 года, сдвигается. При этом он отметил, что стороны уже значительно продвинулись в своей работе.

В ноябре 2023 года посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщал, что текст соглашения о создании и функционировании единого энергорынка Белоруссии и России готов, и, хотя еще не подписан, соглашение неформально работает. Он также отмечал, что с учетом работы Белорусской АЭС и увеличения ее доли в энергобалансе страны до 40-45% с 2024-2025 годов, зависимость Минска от газа снизится. Это, по мнению Крутого, может повлиять на контуры газового соглашения, которое, возможно, будет трансформироваться в 2024 году.

На первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.