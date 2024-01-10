Минэнерго США ищет подрядчиков для производства обогащенного урана взамен российского

Ведомство намерено заключить контракты с компаниями, предоставляющими такие услуги, на срок не более 10 лет

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Соединенных Штатов ищет подрядчиков, которые помогут наладить производство урана повышенного обогащения для использования в реакторах нового поколения. Таким образом власти США стремятся отказаться от российского топлива. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

"Министерство энергетики США опубликовало запрос о внесении предложений по обогащению урана для создания надежных внутренних поставок топлива с использованием высокопробного низкообогащенного урана (HALEU)" , - говорится в заявлении американского Минэнерго.

Ведомство хочет заключить контракты с компаниями, предоставляющими услуги по обогащению урана, на срок не более 10 лет. Компании должны предоставить свои предложения к 8 марта. "Работы по обогащению и хранению [урана] должны проводиться на континентальной части США и соответствовать требованиям Национального закона об экологической политике", - подчеркнуло министерство.

Как указывает агентство Reuters, топливо HALEU содержит уран с обогащением до 20%, в то время как обычное урановое топливо, применяемое в реакторах, обогащено на уровне 5%.

Минэнерго отмечает, что увеличение поставок на внутренний рынок могло бы стимулировать разработку и внедрение передовых реакторов в Соединенных Штатах. "В настоящее время атомная энергетика обеспечивает почти половину безуглеродной энергии в стране, и она будет продолжать играть важную роль в переходе к экологически чистой энергетике будущего", - заявила в этой связи министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Российский уран

Пока обогащенный уран поставляет США российская компания "Техснабэкспорт" (предприятие Росатома, торговая марка Tenex). Агентство Bloomberg в декабре писало, что РФ якобы может запретить экспорт ядерного топлива в США, если законодатели в Вашингтоне примут закон, запрещающий импорт. Tenex, как сообщала пресс-служба Росатома, впоследствии полностью опровергла информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex "предупреждениях о "возможности упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США.

Соединенные Штаты в последние годы стараются заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. С начала СВО власти США в спешном порядке стали искать возможности использовать часть своих запасов урана для загрузки в перспективе новых реакторов. В США получила распространение идея разработки и использования небольших реакторов нового поколения. Однако разработчики новых АЭС в США опасаются, что не смогут получить заказы на свои реакторы, если не будут обеспечены поставки обогащенного урана в должном объеме. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявляла, что Соединенные Штаты не должны больше направлять России деньги за уран и любой другой вид топлива. По ее словам, Вашингтон работает над тем, чтобы сократить импорт урана из России путем наращивания своих мощностей.