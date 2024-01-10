В ЛНР на ремонт объектов энергетики выделили на 44 млн рублей больше, чем в 2023 году

На эти цели направят более 1,04 млрд рублей

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий по восстановлению объектов энергетики в Луганской Народной Республике в 2024 году составит более 1,04 млрд рублей, что на 44 млн рублей больше, чем в 2023. Об этом сообщил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов.

"Объем финансирования на 2024 год составит 1 044 393 000 рублей. На 2023 год по программе социально-экономического развития [ЛНР] было заложено 1 000 243 000 рублей, то есть сейчас на 44 млн [рублей] больше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Рыжилов сообщил, что в рамках программы социально-экономического развития региона в 2024 году в республике планируют восстановить три электроподстанции и восемь линий электропередачи, расположенных в основном на территории Северодонецкой агломерации. "Также будет проведен анализ поврежденных в результате стихийного бедствия линий для внесения корректировок в утвержденные планы капитальных ремонтов", - рассказал он. По его словам, в результате непогоды, обрушившейся на республику в ноябре и декабре 2023 года, в регионе пострадали 99 линий электропередачи.

Сильные порывы ветра, обрушившиеся на ЛНР в конце ноября 2023 года, стали причиной перебоев в подаче воды и света. 9 декабря 2023 года в регионе начались ледяные дожди и шквалистый ветер, ставшие причиной образования гололедицы, а также перебоев в работе мобильной связи, подаче электричества, воды и газа.