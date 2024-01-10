На Чукотке намерены закупить два вертолета в 2025 году

Их планируют использовать для улучшения транспортной доступности на внутренних авиарейсах

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Транспортную доступность улучшат в Чукотском автономном округе за счет покупки двух вертолетов для внутренних авиарейсов. Об этом сообщил губернатор Владислав Кузнецов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"[Предприятие "Чукотавиа"] закупает в следующем году два вертолета по лизингу. И у нас будет принципиально иная сетка перелетов, то есть наша цель, что раз в неделю из любого населенного пункта в Анадырь можно [было] улететь. Сейчас это в некоторых населенных пунктов не так - две недели и более", - сказал Кузнецов.

Также планируется сделать до трех авиарейсов в Москву и увеличить полетную программу до ближайших логистических хабов Дальнего Востока.

Путин прибыл в Анадырь 10 января, это его первая поездка на Чукотку. Глава государства пообщался с местными жителями, а также посетил круглогодичный тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень.