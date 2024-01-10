Росатом сообщил о перевозке в 2023 году по СМП грузов на 250 тыс. тонн больше плана

Объем грузопотока составил 36,254 млн тонн

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году превысил целевой показатель более чем на четверть млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"Уточнен объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году, он составил 36,254 млн тонн. Таким образом, целевой показатель был превышен более чем на 250 тыс. тонн", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, чьи слова приводятся в сообщении, рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря партнерам госкорпорации. В первую очередь речь идет о ПАО "Новатэк", чей СПГ составляет больше половины грузопотока. "Большую роль в увеличении объема перевозок сыграли также ПАО "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "ГМК "Норникель", которые перенаправили свои грузы с западного на восточное направление. В результате мы достигли плановой цифры 36 млн тонн еще до Нового года", - приводятся в сообщении слова главы Росатома.

В 2023 году перевозка транзита составила 2 млн 129 тыс. тонн. Основным грузом была нефть: перевезено 1,5 млн тонн, порядка 350 тыс. тонн пришлось на железорудный концентрат, также "Газпром" отправил одно судно со сжиженным природным газом в объеме 70 тыс. тонн, а компания "Элси майнинг" - судно с 70 тыс. тонн. "Транзитный грузопоток является маркером востребованности Севморпути, поэтому его рост с точки зрения морского логистического бизнеса - важнейший результат", - отметил специальный представитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Также в сообщении отмечается растущий интерес иностранных судоходных компаний к Северному морскому пути. "Китайская судоходная компания NewNew Shipping Line обратилась к нам с просьбой сопровождения и поддержки их рейсов по Севморпути. Они купили суда низкого арктического класса, и в 2023 году уже сделали восемь рейсов, перевезли практически 100 тыс. тонн грузов. Конечными пунктами были порты Китая, а также Архангельск, Санкт-Петербург и Мурманск. Вот пример, когда международный бизнес, не дожидаясь сложных политических решений, реализовывает новую возможность", - отметил заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.

В течение 2023 года было выдано 1 218 разрешений (для сравнения: в 2022 году - 1 163) на плавание в акватории Северного морского пути, в том числе 115 иностранным компаниям (в 2022-м - 55). Транзитом по СМП прошло 80 рейсов (в 2022 году - 47). Дважды совершена проводка крупных судов безледового класса, которые прошли Севморпутем в августе и октябре: балкер Gingo и балкер Platos из порта Мурманска прошли по СМП в китайские порты Циндао и Далянь. Кроме того, в 2023 году выполнены три регулярных каботажных рейса по Северному морскому пути из северо-западной части России в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении.

Северный морской путь

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой транспортной артерии составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.