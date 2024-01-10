Кубань планирует выйти на полное импортозамещение саженцев винограда в 2026 году

По словам вице-губернатора региона Андрея Коробки, в Краснодарском крае надеются выпустить 7,5 млн саженцев плодовых деревьев

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из лидеров в стране по производству вина, планируют за счет ввода нового питомника полностью закрыть потребности в саженцах винограда к 2026 году. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий отрасль сельского хозяйства.

"В этом году мы планируем выпустить 5 млн саженцев винограда. В 2026 году мы планируем выпустить, с учетом будущего введенного шестого питомника в Краснодарском крае в начале текущего года, 7,5 млн саженцев, что закроет полностью потребности", - сказал Коробка в ходе совещания по подведению итогов 2023 года.

Он добавил, что потребности в собственных саженцах плодовых деревьев регион покрывает кратно, выращивая 7 млн саженцев в год.

В 2024 году в крае планируется заложить 1,8 тыс. га виноградников и 1,2 тыс. га молодых садов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания отметил, что для региона импортозамещение семян является стратегической задачей. "Стратегическая задача - прийти к полному импортозамещению в семеноводстве, а также уделить особое внимание селекции в животноводстве. Также необходимо дальше наращивать объемы производства, развивать переработку и увеличивать долю несырьевого экспорта. Для этого в 2024 году сохраним все меры поддержки АПК", - сказал Кондратьев.

На Кубани производится 43% всего российского вина и шампанского. В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников. В 2023 году в регионе на 40% возросло производство саженцев винограда, с 3,2 млн до 4,5 млн штук.