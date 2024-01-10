На Украине Subway внесли в список "спонсоров войны"

Сеть ресторанов быстрого питания продолжает осуществлять свою деятельность в РФ, сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания Subway, являющаяся одной из крупнейших в мире, внесена на Украине в список "спонсоров войны". Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины.

"НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении НАПК в Telegram-канале.

"В настоящее время компания Subway активно продолжает осуществлять свою деятельность [в РФ], не сообщила ни о каком сокращении в стране, где она имеет 550 ресторанов", - отмечается в базе списков юридических и физических лиц, находящихся под действием санкций НАПК. По утверждению агентства, после проблем, возникших в мае 2022 года с переводом платежей из РФ в адрес франчайзера, были использованы юридические механизмы, позволившие банкам возобновить обработку платежей, а Subway стала "снова получать роялти из российских франчайзи".

Отмечается также, что Subway в России рекламирует свою деятельность через социальные сети ВКонтакте и "Одноклассники", принадлежащие "подсанкционному юридическому лицу ООО "Компания ВК", а также "доставляет еду через сервис "Яндекс.Еда", контролируемый группой компаний "Яндекс", сотрудничающих в свою очередь с государственными и правоохранительными органами" РФ.

"Таким образом, Subway в лице российских компаний ООО "Сабвэй Раша Сервис Компани", ООО "Невский 20", ООО "Сабвэй Раша Риал Эстейт Компани", ООО "Сабвэй Раша Франчайзи Адвертайзинг Фанд", "Сабвэй Раша Девелопмент Компани" продолжает активно поддерживать экономику России", - говорится в сообщении.

Сеть быстрого питания Subway была основана в 1965 году в США, работает по системе франчайзинга. Российская сеть - третья по числу точек в Европе после Великобритании и Германии, включает 550 ресторанов в 122 городах. Работает в РФ более 20 лет, создала около 6 тыс. рабочих мест. Головной офис находится в Санкт-Петербурге, там же расположен один из семи действующих в мире международных трениговых центров Subway.

Список НАПК

НАПК Украины включает в список "международных спонсоров войны" физических лиц и компании, которые сотрудничают с РФ. Согласно информации, опубликованной на сайте агентства, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки.

В этом списке крупнейшие международные компании, такие как Procter & Gamble, сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, Philip Morris и Japan Tobacco, а также группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.