Площадь ОЭЗ "Санкт-Петербург" увеличилась почти в два раза

Процедура расширения была инициирована городскими властями в 2023 году в связи с дефицитом свободных земельных участков для действующих резидентов и потенциальных инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Новые земельные участки на площадках в промзонах "Парнас" и "Шушары" вошли в состав особой экономической зоны "Санкт-Петербург", в результате чего общая площадь ОЭЗ увеличилась до 337 га. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Территория особой экономической зоны "Санкт-Петербург" выросла почти в два раза - до 337 га за счет включения новых земельных участков в промзонах "Парнас" и "Шушары". Соответствующее дополнительное соглашение к соглашению о создании ОЭЗ технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге подписано между городом и Министерством экономического развития РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура расширения ОЭЗ была инициирована городскими властями в прошлом году в связи с дефицитом свободных земельных участков для действующих резидентов и потенциальных инвесторов. В результате территория ОЭЗ увеличилась более чем на 154 га: 127,2 га на участке "Шушары" и 27,6 га на участке "Парнас".

По предварительным расчетам на "Парнасе" может быть размещено до 10 компаний-резидентов с объемом инвестиций около 15 млрд рублей.

Как ранее рассказала ТАСС генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева, на площадке "Шушары" смогут разместиться до 40 резидентов с объемом инвестиций более 57 млрд рублей, ее строительство позволит создать 5 300 рабочих мест.

ОЭЗ в Санкт-Петербурге была создана в январе 2006 года. На сегодняшний день на ее территории зарегистрированы в качестве резидентов 73 компании. Объем заявленных инвестиций в проекты составляет около 182 млрд рублей.