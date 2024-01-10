Песков посоветовал производителям снегоболотохода "Хищник" довести машину до ума

Пресс-секретарь президента рассказал, что водитель "Хищника", который вез его из аэропорта, "рассказывал, что сам напильником его усовершенствовал, сам докручивал и так далее"

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от езды на отечественном снегоболотоходе "Хищник". По его словам, ощущения "не очень", а производителям стоит "довести машину до ума".

"Ну, вы знаете, если честно, то не очень", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как ощущения от такой поездки по зимнику. "Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума", - заметил представитель Кремля.

Песков рассказал, что водитель "Хищника", который вез его из аэропорта, "рассказывал, что сам напильником его усовершенствовал, сам докручивал и так далее". "Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный", - сыронизировал пресс-секретарь главы государства. "Конечно, к производителям хочется обратиться, что надо все-таки как-то до ума доводить, а они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают", - заметил он, подчеркнув, что отсутствие конкуренции тоже является проблемой, с которой нужно бороться. "Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились, а они не шевелятся, судя по всему", - сказал Песков и с улыбкой добавил, что "вот так вот обрушился с критикой".

Российский лидер Владимир Путин, который приехал на Чукотку впервые, тоже опробовал этот вид транспорта. Но его впечатления Пескову известны не были. Он признался, что не знает, критиковал ли машину Путин. "Это я не знаю, его ощущения я не знаю", - сказал пресс-секретарь президента.