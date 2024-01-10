Песков надеется, что продукты на Чукотке подешевеют с развитием местного производства

Пресс-секретарь президента РФ объяснил высокие цены на овощи и фрукты в регионе дорогой доставкой

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил высокие цены на овощи и фрукты на Чукотке дорогой доставкой. Представитель Кремля уверен, что расширяющееся местное производство позволит снизить цены.

В беседе с журналистами Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин, который провел в Анадыре рабочий день 10 января, не успел зайти в местные магазины. "Нет, президент, конечно, не заходил в магазин, но он знает уровень цен", - заверил представитель Кремля.

По его словам, с имеющимися высокими ценами, превышающими 1 тыс. рублей за 1 кг бананов или огурцов, "здесь ничего сделать нельзя". "Здесь все завозится. И завозится сейчас по воздуху. Когда "голая" вода, завозится по воде", - объяснил пресс-секретарь главы государства. "Поэтому, конечно, цены на продукты питания очень высокие и гораздо выше, чем среднероссийские, вот в таких регионах", - признал Песков.

При этом он обратил внимание на то, что в регионах Крайнего Севера "средняя зарплата тоже повыше, чем средняя по России". "Но все равно, конечно, надо дальше работать над тем, чтобы жизненный уровень повышался", - подчеркнул представитель Кремля.

"А то, что цены будут высокие, ну, к сожалению, так. Откуда здесь взять помидоры и бананы? Вот помидоры. Вот будет эта женщина расширяться со своим производством, будет больше помидоров, будут падать цены", - уверен Песков. Ранее Путин в Анадыре посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых, экскурсию для него провела хозяйка теплицы Наталья Макатрова, рассказавшая о планах расширения производства.