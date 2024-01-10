В "Руспродсоюзе" не увидели сложностей с поставками бананов из Эквадора

Вместе с тем давать прогнозы преждевременно, сообщил зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" пока не видит сложностей с поставками в Россию бананов из Эквадора, однако давать прогнозы преждевременно. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"На данный момент какие-то прогнозы давать преждевременно. За 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию составил более 1,306 млн тонн. При этом ключевые поставки (более 1,302 млн тонн) пришлись на Эквадор. Пока не видим сложностей с поставками в РФ бананов из Эквадора", - рассказал Леонов.

Он также сообщил, что по состоянию на 20 декабря 2023 года средние оптовые цены на бананы составляли 98 рублей за килограмм, что на 1,7% больше, чем неделей ранее и на 4,3% выше, чем месяцем ранее. В рознице по состоянию на 25 декабря 2023 года средние цены составляли 148 рублей за килограмм, что на 0,4% больше, чем неделей ранее и на 1,3% выше, чем месяцем ранее.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение.