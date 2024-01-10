В ЛНР более 30 предприятий присоединились к СЭЗ

Они обеспечат рабочими местами порядка 22 тыс. жителей, сообщил глава республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. 35 предприятий из Луганской Народной Республики (ЛНР) стали резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ). Они обеспечат рабочими местами порядка 22 тыс. жителей ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Наши предприятия проявляют активный интерес к работе в условиях свободной экономической зоны. Из 65 зарегистрированных в новых регионах России участников СЭЗ 35 работают на территории ЛНР. Реализация их инвестиционных проектов обеспечит работой около 22 тыс. жителей республики", - написал он.

Пасечник рассказал, что с начала января к СЭЗ присоединились Первомайский завод по производству используемого при выплавке стали ферросилиция, Лутугинский промышленный комплекс по изготовлению чугунных валков, "которые востребованы в металлургии и машиностроении", и Луганский мясокомбинат.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что более 60 компаний из новых регионов России стали участниками свободной экономической зоны, они обеспечат работой 41 тыс. человек.

27 декабря в Минпромторге ЛНР сообщали, что 19 предприятий республики стали резидентами СЭЗ в 2023 году.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года. Этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.