Глава ассоциации экспортеров заявил о бесперебойных поставках бананов из Эквадора в Россию

Ричард Саласар добавил, что портовая инфраструктура и судоходные компании функционируют штатно

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Экспорт бананов из Эквадора в Россию осуществляется без перебоев, несмотря на обострение ситуации в сфере общественной безопасности в южноамериканской республике. Об этом корреспонденту ТАСС заявил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Саласар.

"Экспорт бананов из Эквадора в Россию и на другие рынки, на которые мы поставляем бананы, на данный момент проходит в нормальном режиме. У нас были отдельные небольшие логистические трудности, которые мы преодолели", - отметил Саласар. Он добавил, что "в настоящий момент портовая инфраструктура и судоходные компании функционируют штатно".

"Я думаю, что наиболее сложный период уже пройден. В ближайшее время контроль [властей] окончательно будет восстановлен во всех городах, где были проблемы", - указал глава Acorbanec.