СПБ банк представил OFAC стратегию разблокировки активов

Ведущий юрист банка Олег Нафиков добавил, что от OFAC ожидается утверждение плана действий для кредитной организации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. СПБ банк - расчетный депозитарий СПб-биржи, в котором учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов - вместе с международными юристами в начале января представили Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов. Об этом сообщается на сайте банка.

"До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц", - прокомментировал ведущий юрист СПБ банка, руководитель проекта по разблокировке активов, подпавших под ограничение после 2 ноября 2023 года, Олег Нафиков.

Он добавил, что от OFAC ожидается утверждение плана действий для СПБ банка. Параллельно СПБ банк ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов.

В СПБ банке напомнили, что cроки реализуемой им стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии № 76А (31 января 2024 года), выданной не СПБ-бирже или СПБ банку, а их иностранным контрагентам, которые не готовы руководствоваться этим документом как основанием для перевода заблокированных активов со счетов СПБ банка. "По мнению иностранных контрагентов, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC", - подчеркнули в банке.

Также налоговая служба США (IRS) приостановила действие FFI-соглашения (соглашения с иностранным финансовым учреждением) для целей FATCA с СПБ Банком, в связи с чем номер его GIIN был 1 января 2024 года исключен из официального перечня иностранных финансовых институтов на сайте IRS. "Как следствие, СПБ Банк утратил статус участника FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - закон США "О налогообложении иностранных счетов"). Это означает, что по всем выплатам, связанным с доходами по ценным бумагам эмитентов США (дивидендам), в рамках корпоративных действий к СПБ банку, его клиентам и субклиентам будет применяться ставка в размере 30%", - поясняется в сообщении.

СПБ Банк с 1 января 2024 года приостановил обработку полных идентификаций бенефициаров доходов, так как даже в случае предоставления корректно заполненных и подписанных форм W-8 к таким бенефициарам все равно будет применяться ставка налога с доходов из источников в США (дивидендов) в размере 30%.