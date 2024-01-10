Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,29-0,85%

Курс юаня снизился до 12,41 рубля, доллара - до 89,35 рубля, евро до 98 рубля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели торговался в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 3 164,7 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,85%, до 1 115,51 пункта. Курс юаня снизился на 0,08%, до 12,41 рубля, доллара - на 0,55%, до 89,35 рубля, евро - на 0,27%, до 98 рубля.

"Цены на нефть продолжили попытки восстановления, тогда как рубль укреплялся менее активно, чем накануне. Относительно спокойный внешний фон, отложенный с конца прошлого года спрос инвесторов и приток свежей ликвидности от выплат промежуточных дивидендов локально формируют позитивный сентимент на нашем рынке. В то же время высокие ставки в экономике и склонность рубля к укреплению сдерживают аппетит покупателей", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в среду без новостей оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+8,2%), которые растут уже второй день, возможно, в ожидании сильных финансовых результатов, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции банка "Санкт-Петербург" (-2%), без существенных новостей, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 11 января - 3 100 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 88-91 рубля. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/ рубль проведет торговый день в диапазоне 88-90 рубля, евро/ рубль - в коридоре 96-98 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,7 рубля.

В четверг ЕЦБ представит ежемесячный отчет. Ключевой макроэкономической информацией дня станет индекс потребительских цен (CPI) США за декабрь. Данный показатель - один из ключевых для ФРС при оценке перспектив монетарной политики.

В России завтра состоится заседание совета директоров "Лукойла", на котором будут подведены итоги 2023 года и обозначены задачи на 2024 год по исполнению стратегии 2022-2031 годов. Дивидендные отсечки пройдут в акциях "Роснефти" и "Магнита". С учетом веса бумаг в индексе Мосбиржи дивидендные гэпы могут отнять у бенчмарка до 0,3%, считает Бахтин.