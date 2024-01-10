Россия в конце 2023 года стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

По информации компании Enagas, в декабре королевство закупило у РФ эквивалент 5 481 ГВт·ч СПГ

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Россия в декабре 2023 года заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

По ее информации, в последний месяц года королевство закупило у РФ эквивалент 5 481 ГВт·ч СПГ. Так, в декабре на Россию пришлось более 20% от общего объема приобретенного Испанией газа. За весь 2023 год королевство приобрело 72 690 ГВт·ч СПГ у РФ по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего прошлого года Россия заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию после Алжира и США.

Как заявлял корреспонденту ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022-2023 годах. По словам дипломата, с экономической точки зрения королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт. Кроме того, Клименко обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.