Запасы зерна в России на 1 декабря снизились на 2%

Они достигли 35,5 млн тонн

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях РФ (без учета субъектов малого предпринимательства) на 1 декабря 2023 года составили 35,5 млн тонн, что на 2% ниже показателя на аналогичную дату 2022 года, сообщается в материалах Росстата.

В том числе запасы пшеницы снизились на 3,2%, до 24,8 млн тонн.

Запасы кукурузы на зерно выросли на 23,5% и на 1 декабря 2023 года составили 4 млн тонн.

Реализация зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) сельскохозяйственными организациями в январе - ноябре 2023 года составила 61,8 млн тонн, что на 17,7% выше показателя за аналогичный период 2022 года. В том числе реализация пшеницы выросла на 16,6%, до 46,7 млн тонн.

Реализация кукурузы на зерно выросла на 38,4%, до 8 млн тонн.