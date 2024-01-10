В ЕЦБ не исключили вероятности технической рецессии в еврозоне в конце 2023 года

Зампредседателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос также заявил об "общем замедлении" темпов роста во всем регионе, особенно в таких секторах, как строительство и производство

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Экономика еврозоны могла столкнуться с технической рецессией во второй половине прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

"Экономическая активность в еврозоне несколько замедлилась в третьем квартале 2023 года, - приводит его словам газета ABC. - Слабые индикаторы указывают на экономическое замедление и в декабре, подтверждая возможность технической рецессии во второй половине 2023 года и слабые перспективы в краткосрочном периоде". Де Гиндос также заявил об "общем замедлении" темпов роста во всем регионе, особенно в таких секторах, как строительство и производство.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что экономика еврозоны впервые с начала пандемии коронавируса войдет в рецессию на фоне снижения экономического роста второй квартал подряд в конце 2023 года. Согласно ежегодному Докладу о торговле и развитии Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), опубликованному 4 октября, Европа "находится на грани рецессии" в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а в Германии "уже начался спад". Рост в Европе сдерживают стагнация или снижение реальной заработной платы, усугубляемые жесткой экономией бюджетных средств.