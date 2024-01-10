Экспорт зерна из России с 1 по 9 января превысил 1,5 млн тонн

Это на 155 тыс. тонн выше показателя за аналогичный период 2023 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Объем экспорта российской зерновой продукции в период с 1 по 9 января 2024 года превысил 1,5 млн тонн, что на 155 тыс. тонн выше показателя за аналогичный период 2023 года, сообщил Россельхознадзор.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов, в том числе в портах отгрузки, во время новогодних праздников Россия сохранила высокие темпы экспорта зерна. Объем отгрузок российской зерновой продукции в период с 1 по 9 января 2024 года превысил 1,5 млн тонн (+155 тыс. тонн к аналогичному периоду 2023 года), рекордного по объемам экспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году произошло увеличение объема поставок зерна в дружественные страны, такие как Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш и Тунис, в страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия), а также на новые рынки стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

В 2023 году российская зерновая продукция была отправлена в 101 страну мира. Традиционно основными экспортными культурами являются пшеница, ячмень, кукуруза и соевые бобы, констатирует Россельхознадзор.