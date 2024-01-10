Минсельхоз ожидает снижения цен на яйца в торговых сетях в ближайшее время

Цены на яйца за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

"Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях", - сказал Титов.