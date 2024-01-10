Акции СПБ биржи на торгах площадки росли более чем на 31%

Рост на 14,15% произошел до новости о том, что СПБ банк представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США стратегию разблокировки активов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стоимость акций СПБ биржи на торгах площадки росла более чем на 31%, свидетельствуют данные биржи. Рост на 14,15% произошел до новости о том, что СПБ банк, расчетный депозитарий СПБ биржи, представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов.

По данным на 19:58 мск, акции СПБ биржи на торгах площадки росли на 31,77%, до 109,9 рубля. В то же время на Московской бирже акции торговались на уровне 99,4 рубля (+21,22%).

К 21:00 мск бумаги СПБ биржи на торгах площадки замедлили рост до 102,5 рубля за акцию (+22,5%).

2 ноября 2023 года управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против СПБ биржи. В результате иностранные контрагенты СПБ биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

10 января 2024 года СПБ банк - расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, вместе с международными юристами представили в OFAC стратегию разблокировки активов.