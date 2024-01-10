Эксперт заявил, что запасы яиц в торговых сетях достаточны для удовлетворения спроса

После Нового года спрос на яйца снизился, сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спрос на куриные яйца в России после Нового года снизился. Их запасы в торговых сетях достаточны для полного удовлетворения спроса со стороны населения. Об этом сообщил журналистам глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Как и прогнозировали ранее отраслевые союзы и ассоциации, сразу после Нового года спрос на куриные яйца снизился, следуя сезонным колебаниям. Ажиотажных покупок потребители больше не совершают, а оптовые цены производителей начали постепенно корректироваться от максимальных значений декабря. Запасы в розничной торговле достаточны для полного удовлетворения спроса со стороны населения", - сказал он.

Эксперт напомнил, что Россия занимает седьмое место среди крупнейших мировых производителей пищевого яйца, а по его потреблению - пятое. При этом, по его словам, необходимо создавать долгосрочные инвестиционно-привлекательные условия для дальнейшего наращивания отечественного производства, а также активнее переходить на долгосрочные контракты между торговыми сетями и производителями, что позволит сгладить значительные ценовые колебания.

Он добавил, что в последние годы производство яиц в России росло. В 2024 году также ожидается положительная динамика.