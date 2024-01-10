В Зимбабве с помощью РФ и ООН реализовали проект повышения устойчивости экономики

Он предусматривал поддержание экономической активности в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, модернизацию фермерских рынков за счет создания современной инфраструктуры и внедрение цифровизации в торговые отношения

ХАРАРЕ, 10 января. /ТАСС/. Совместный проект России и Программы развития ООН (ПРООН) по повышению устойчивости городской экономики успешно реализован в Зимбабве. Совместно разработанная РФ и ПРООН система мер предусматривала поддержание экономической активности в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, модернизацию фермерских рынков за счет создания современной инфраструктуры и внедрение цифровизации в торговые отношения.

"Мы выражаем большую признательность России за помощь в осуществлении столь важного для Зимбабве проекта, ориентированного на тысячи зимбабвийцев, занятых в секторе неформальной торговли, - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель проекта представитель ПРООН Вадзанаи Мадомбве. - Проект с объемом капиталовложений $4,5 млн, из которых самая крупная доля приходится на Россию - $1,5 млн, успешно реализован. За пять лет он позволил построить современные помещения с энерго- и водоснабжением, канализацией для ранее стихийных уличных рынков в городах Хараре, Булавайо, Чипинге, Мутаре, Гванда, Инсизе, Лупане, Матобо. А ведь там сбывают свою продукцию тысячи зимбабвийских крестьян, покупают продовольствие напрямую, без посредников и завышенных цен, тысячи горожан. Цифровизация, с другой стороны, помогла в период пандемии COVID-19 производителям и потребителям сельхозпродукции безопасно заключать сделки, размещая в виртуальном пространстве заказы или предложения о продаже".

"ПРООН с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Россией, с удовольствием примет участие в новых совместных проектах в Зимбабве", - подчеркнул Мадомбве.