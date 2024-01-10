В Кисловодске в 2023 году на госзакупках сэкономили около 40 млн рублей бюджета

В городе провели более 220 торговых процедур

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Порядка 40 млн рублей бюджетных средств сэкономили на госзакупках в Кисловодске в 2023 году, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Экономии по муниципальным контрактам удалось добиться в большей степени благодаря торгам в части городского хозяйства. Всего из средств местного бюджета размер экономии составил 35,5 млн рублей, а из средств краевого бюджета - 2,1 млн рублей", - рассказал глава Кисловодска.

Он отметил, что в прошлом году в городе провели более 220 торговых процедур.

"Много закупок было в части городского благоустройства, ремонта дорог и приобретения оборудования для наших новых, уже построенных, социальных объектов, таких как хореографическая школа и Дворец спорта "Арена", - добавил Моисеев.