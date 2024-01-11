Белоруссия вновь ввела лицензирование вывоза стеклянных консервных банок

В числе оснований для отказа в согласовании вывоза в постановлении, в частности, указана необходимость обеспечения потребности внутреннего рынка

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Правительство Белоруссии вновь ввело лицензирование экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС, отдельных видов стекла и изделий из него. Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с министерством архитектуры и строительства <...>, осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза, отдельных видов стекла и изделий из него (коды 7005, 7010 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) вне зависимости от происхождения при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в документе.

Код 7005 Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС обозначает стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью в листах, код 7010 90 - различные изделия из стекла, в том числе банки для консервирования, тару для напитков и пищевых продуктов различной вместимости.

В числе оснований для отказа в согласовании вывоза в постановлении среди прочего указывается "необходимость удовлетворения (обеспечения) потребности внутреннего рынка в товарах, заявленных к вывозу".

Режим лицензирования будет действовать в течение шести месяцев. Ранее белорусские власти вводили лицензирование вывоза нескольких видов стекла и изделий из него в конце мая 2023 года также сроком на полгода.