США одобрили первые биржевые биткойн-фонды ETF

Это позволит криптовалюте попасть в инвестиционные портфели наряду с акциями и облигациями

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые биржевые фонды ETF, которые отслеживают спотовую цену биткойна. Об этом говорится в письменном заявлении комиссии.

В нем отмечается, что власти одобрили изменения в правилах, позволяющие создавать в стране биржевые фонды ETF. Такое решение предоставит инвесторам доступ к этой криптовалюте. Таким образом, биткойн будет котироваться на биржах, что даст ему возможность попасть в инвестиционные портфели наряду с акциями и облигациями.

На протяжении примерно десятилетия власти США отказывались одобрять фонды ETF из-за опасений по поводу манипулирования рынками.

Во вторник в X (ранее Twitter) появилось ложное сообщение от комиссии о том, что фонды ETF были одобрены. Позднее комиссия сообщила, что ее аккаунт был взломан.

Активы в фондах ETF насчитывают триллионы долларов. Решение американских властей, по мнению аналитиков, приведет к росту спроса на биткойн в связи с тем, что с приобретением акций фондов будет производиться прямая покупка криптовалюты, что повлияет на ее курс.