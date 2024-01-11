Объем инвестиций резидентов ТОР "Якутия" превысил 7 млрд рублей

На территории опережающего развития создали порядка 1 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" достиг 7,56 млрд рублей, создано порядка 1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС директор "КРДВ Якутия" Дмитрий Борисов.

"На сегодняшний день с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвесторы заключили 53 соглашения об осуществлении деятельности на ТОР "Якутия". Общий объем инвестиций по данным соглашениям - 85,68 млрд рублей, создается 2 458 рабочих мест. Объем уже вложенных резидентами ТОР "Якутия" в инвестиционные проекты средств составляет 7,56 млрд рублей, создано 954 рабочих места", - сказал Борисов.

По его словам, в течение 2023 года заключили 15 новых соглашений с общим объемом инвестиций 69,83 млрд рублей с планами по созданию 303 рабочих мест.

Борисов добавил, что на ТОР "Якутия" планируется построить четырехзвездочную гостиницу на 150 номеров. "Строительство гостиницы удовлетворит спрос гостей и жителей Республики Саха (Якутия) на качественные, доступные и комфортные условия для проживания в Якутске. <...> Ввод проекта намечен на 2026 год", - сказал он.

Строительство гостиничного комплекса предусмотрено проектом создания туристско-рекреационного кластера "Лена", который в 2020 году вошел в нацпрограмму развития Дальнего Востока.