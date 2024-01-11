В Приморье за год планируют капитально отремонтировать 209 домов

Работы пройдут в большинстве муниципалитетов края

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт 209 жилых домов запланирован на 2024 год в Приморском крае. Работы пройдут в большинстве муниципалитетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2024 году в программу включены многоквартирные дома в 24 городских и муниципальных округах, 1 городском и 8 сельских поселениях. По видам работ лидируют крыши, их капитальный ремонт запланирован в 113 домах. Будет заменено 107 лифтов в 46 высотках. Предстоит замена 83 внутридомовых инженерных сетей в 46 домах", - привела пресс-служба информацию краевого фонда капремонта.

Больше всего домов отремонтируют во Владивостоке, там готовятся к работе на 73 жилых объектах. Также подрядчики завершат ремонт около 100 домов в Приморье, обновление которых началось в 2023 году.

Капитальные работы в 2023 году в регионе провели в 162 многоквартирных домах, 7 из которых признаны объектами культурного наследия. Отремонтированы 92 крыши, 15 фасадов, 26 внутридомовых сетей, заменено 108 лифтов в 48 домах.