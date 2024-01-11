Основные инвестиции в развитие экономики Магадана ожидаются от отечественных компаний

Инвесторами выступят ООО "Тихрыбком", ООО "Новапорт", группа компаний "Космос" , ООО "Модерн Машинери" и другие

ТАСС, 11 января. Инвестиции в развитие промышленной и социальной сферы Магадана ожидаются от отечественных компаний. В городе запланирована реализация нескольких крупных проектов, которые обеспечат развитие промышленного сектора, сообщила ТАСС замминистра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Татьяна Мацюк.

"Инвестиции вырастут за счет увеличения капитальных вложений в строительство объектов, предусмотренных мастер-планом Магадана, в том числе таких крупных, как индустриальный парк "Рыбный порт", строительство пассажирского терминала аэропорта, морского туристического центра, четырехзвездочной гостиницы, создание производства по восстановлению горной техники, дальнейшее развитие рыбопереработки, сельхозпереработки", - рассказала замминистра.

Мацюк добавила, что основными инвесторами выступят отечественные компании: ООО "Тихрыбком", ООО "Новапорт", группа компаний "Космос" , ООО "Модерн Машинери" и другие.

Также идет работа по обеспечению комфортным жильем рабочих, которые готовы заступить на новые места. Для них строятся квартиры в ЖК "Гороховое поле". Снимать жилье приезжие специалисты смогут на условиях дальневосточной аренды, то есть за треть стоимости.

"Согласно мастер-плану в Магадане будут построены новые социальные объекты (школа на 1 тыс. мест, детский сад, инфекционная больница, роддом, центр реабилитации, образовательный центр, лыжный трамплин, спортивно-оздоровительный центр) и проведено благоустройство. Это позволит обеспечить достойное качество жизни горожан и приезжающих", - подчеркнула замминистра.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Магадан" на период до 2030 года предполагает 13-кратный рост инвестиций в основной капитал, а также 11-кратный рост объемов отгружаемой продукции к 2030 году.