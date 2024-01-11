На Камчатке оштрафовали рыбзавод за ввоз икры в Приморье без документов

Предприятию придется заплатить 300 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. АО "Рыбоконсервный завод "Командор" на Камчатке оштрафован на 300 тысяч рублей за ввоз в Приморский край икры без документов. Вес ввезенной продукции составил около 7,6 тонн, сообщает приморское территориальное управление Россельхознадзора.

"В конце ноября 2023 года на территорию ООО "Фреш терминал" в городе Артеме в рефрижераторном контейнере была ввезена партия ястычной лососевой икры весом 7,6 тонн. <…>. Был произведен осмотр партии, в ходе которого установлено, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. По факту выявленного нарушения в отношении АО "Рыбоконсервный завод "Командор" было возбуждено административное производство, предприятию назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

АО "Рыбоконсервный завод "Командор" - дочернее предприятие рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина в поселке Октябрьский на западном побережье Камчатки производительностью до 200 тонн в сутки. Все отходы от разделки рыбы перерабатываются в рыбную муку и рыбий жир.