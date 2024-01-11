11 января, 02:53

Минфин собирается увеличить отчисления в бюджет от лотерей

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Как следует из подсчетов ведомства, если расчетная база будет изменена, в 2025 году поступления в бюджет могут составить около 4,8 млрд рублей, а в 2026 - около 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министерство финансов намерено поэтапно увеличить целевые отчисления в бюджет от лотерей. Вместо нынешних 10% от разницы выручки оператора лотереи и призового фонда предлагается изменить размер отчислений на 6% от выручки оператора, говорится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов

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"Размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, с 1 января 2025 года составляет 5% от выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал, с 1 января 2026 года - 6 процентов от выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал", - сообщается в документе.

Как поясняется в материалах к законопроекту, инициатива связана с желанием увеличить отчисления в федеральный бюджет из-за необходимости расширения финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта. По подсчетам ведомства, в случае изменения расчетной базы, поступления в бюджет могут составить в 2025 году около 4,8 млрд рублей, в 2026 году - около 5,7 млрд рублей.

При нынешней системе расчета в 10% ежеквартально от разницы выручки оператора лотереи и призового фонда общий объем поступлений составил: 2,6 млрд рублей в 2021 году, 2,9 млрд рублей в 2022 году, 3,3 млрд рублей или 3,9 % от выручки от проведения лотерей в 2023 году.

Уточняется, что реализация проекта федерального закона не окажет воздействия на экономическое развитие отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ и (или) муниципальных образований. 

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