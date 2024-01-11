В Хабаровском крае на работу санавиации выделили порядка 680 млн рублей

Деньги направят на вылеты воздушных судов

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Около 680 млн рублей направят в 2024 году на работу санитарной авиации в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"На обеспечение санитарной авиации выделено почти 679 млн рублей, из них 315 млн рублей - федеральные средства", - сказали в министерстве. Уточняется, что деньги направят на вылеты воздушных судов.

По информации правительства края, финансирование по федеральной программе было увеличено. В 2022 году предоставлялось 230 млн рублей, в 2023 году - 300 млн рублей. За счет этих средств Центр медицины катастроф приобрел новую медтехнику для оказания специализированной помощи на борту воздушного судна - электрокардиостимулятор, портативный аспиратор, продольно-поперечные носилки, кислородные баллоны. В 2023 году на санавиацию направили 559,5 млн из всех бюджетов.

За 2023 год медики санавиации в крае спасли 1 168 человек. Было совершено 588 вылетов, налет составил почти 3 тыс. часов. Часто поступали вызовы по поводу инфарктов и инсультов, было эвакуировано около 300 пациентов с такими диагнозами.