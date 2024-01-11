Спрос на льготную ипотеку в Приморье вырос на 35% в 2023 году

По программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в регионе за год выдали 9 112 кредитов на сумму 43,9 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Число кредитов, выданных по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморском крае увеличилось на 35% за год. По итогам 2023 года выдали почти 44 млрд рублей по льготной программе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С учетом повышения ключевых ставок и первоначального взноса данный ипотечный продукт является одним из наиболее популярных у жителей края. Так, за 2023 год по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в Приморье выдано 9 112 кредитов на сумму 43,9 млрд рублей, что на 35% больше, чем за 2022 год", - приводит пресс-служба сообщение регионального Минстроя.

Льготную ипотеку на приобретение собственного жилья могут получить молодые семьи до 35 лет включительно, врачи, учителя, работники оборонно-промышленного комплекса, граждане России - вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР. Первоначальный взнос для заемщика составляет не менее 20% от стоимости квартиры.

Госпрограмма "Дальневосточная и арктическая ипотека" под 2% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году. Ее действие продлили до 2030 года. За это время в Приморском крае банки выдали почти 25,5 тыс. кредитов на 116,3 млрд руб.