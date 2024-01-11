РБК: ФАС возбудила дело о плагиате "Букваря" по закону о защите конкуренции

Издательство "Эксмо" оценивает потери в 5 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против ООО "Симбат" из-за плагиата "Букваря" Надежды Жуковой, выпускаемого "Эксмо", пишет газета РБК со ссылкой на пресс-службу издательства "Эксмо".

Как уточняет издание, речь идет о серии букварей и логопедических пособий под брендом "Умка", которое выпускает "Симбат". В "Эксмо" считают, что оформление серии до степени смешения похоже на книги Надежды Жуковой, выпускаемых "Эксмо". Компания оценивает потери от плагиата в 5 млн рублей.

В ФАС подтвердили изданию факт возбуждения дела. "Речь идет о недобросовестной конкуренции, связанной с имитацией элементов дизайна обложки учебной литературы компании-конкурента", - уточнили в ведомстве изданию.

По данным РБК, наказание за недобросовестную конкуренцию карается штрафом для должностных лиц от 12 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Представитель ООО "Симбат" не ответил на запрос РБК.