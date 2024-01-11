Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

В июле 2023 года семь пассажиров не смогли улететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ из-за того, что на борту самолета не хватило мест

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 оштрафована на 30 тыс. рублей за предоставление услуг по перевозке пассажиров. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2023 года авиакомпанией незаконно отказано в перевозке семи пассажирам, купившим билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ, по причине недостаточного количества доступных мест на борту самолета.