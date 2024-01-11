Администрация Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ

По данным агентства Bloomberg, президент США выступил в поддержку такой инициативы после того, как в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности.

Cредства планируется использовать для восстановления Украины. В документе, который Совет национальной безопасности США направил в комитет по международным отношениям Сената, говорится, что администрация "в принципе" приветствует законопроект, который позволит конфисковать финансовые средства России. "Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", - приводит агентство отрывок из этого документа.

Как отмечает Bloomberg, Байден решил поддержать подобный шаг после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Киеву.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин отметил, что администрация не сможет реализовать план по изъятию и использованию в интересах Киева замороженных активов РФ без согласия европейских стран, а некоторые из них сейчас сомневаются в целесообразности такого шага.

Согласно приведенной в публикации Рогина оценке, республиканцы в Конгрессе были бы более склонны поддержать выделение дополнительных средств на помощь Украине в случае одобрения Вашингтоном изъятия замороженных активов РФ в интересах Киева.

12 мая 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.