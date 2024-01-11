"Росэлектроника" установила радиомаячные комплексы в аэропорту Левашово

В Ростехе отметили, что изделия успешно прошли процедуру летных испытаний и подтвердили все рабочие характеристики

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Росэлектроника" установила посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации Ростех.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом. Оборудование отвечает за сопровождение взлетов и посадок и способно обеспечить безопасность аэропортов с любой интенсивностью полетов. Поставка изделий выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы под гражданскую авиацию", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отмечают, что радиомаячные комплексы, разработанные Челябинским радиозаводом "Полет", входящим в "Росэлектронику", обеспечивают заход воздушных судов на посадку днем и ночью при различных метеоусловиях и поддерживают широкий диапазон рабочих температур - от -50 до +50 градусов Цельсия.

Специалисты завода произвели в аэропорту Левашово монтаж и пусконаладочные работы двух посадочных радиомаячных групп. Изделия успешно прошли процедуру летных испытаний и подтвердили все рабочие характеристики.

"Навигационное оборудование челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Модернизация аэродромной инфраструктуры современной техникой способствует развитию в стране авиасообщения, а также повышению безопасности аэропортов с любой интенсивностью полетов", - отметил генеральный директор ЧРЗ "Полет" Дмитрий Довженко.

Раннее Минобороны РФ и "Газпром" заключили соглашение о реконструкции аэродрома Левашово, которая позволит применять его и в интересах гражданского воздушного флота.