В Казахстане в 2024 году запустят национальную цифровую инвестиционную платформу

В пресс-службе правительства отметили, что ее разрабатывают в первую очередь для инвесторов

АСТАНА, 11 января. /ТАСС/. Власти Казахстана в текущем году планируют запустить национальную цифровую инвестиционную платформу, призванную облегчить работу инвесторов в республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания Совета по привлечению инвестиций.

"Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон - предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора. Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Участники заседания отметили, что платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов, поэтому она должна быть максимально удобной для пользователей.

"Ожидается, что национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам", - пояснили в пресс-службе.