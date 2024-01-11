Путин допустил, что рост ВВП РФ по итогам года будет больше 4%

Президент России отметил, что падение этого показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого - 1,2%

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может превысить 4%, согласился президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями. По его словам, падение этого показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого - 1,2%.

"Больше четырех [процентов]? Ну, может быть, - отреагировал глава государства на реплику председателя "Деловой России" Алексея Репика. - У нас падение, мне [глава правительства] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году - 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%". "Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП [за 2023 год]", - заключил Путин.

В ходе прямой линии с гражданами президент называл оценку роста ВВП в 3,5%. Путин указывал, что России удалось отыграть падение 2022 года. Рост показателей экономики РФ отмечали и международные организации - ООН и Всемирный банк.