Путин: Россию "душат и давят со всех сторон"

Президент утверждает, что, несмотря на это, страна стала первой по экономике в Европе и пятой - в мире

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе - номер один", - утверждает президент РФ.

"По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать", - добавил глава государства.

Путин не согласился с репликой председателя "Деловой России" Алексея Репика, что экономику Японии якобы можно списывать со счетов. "Япония, как и многие европейские экономики, - это высокотехнологичная экономика", - напомнил он.