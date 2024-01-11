Qazaq Air с 15 января планирует возобновить полеты из Астаны в Новосибирск

В пресс-службе перевозчика отметили, что это будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурно-делового сотрудничества между Россией и Казахстаном

АСТАНА, 11 января. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 15 января намерена возобновить регулярные пассажирские рейсы из Астаны в Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Qazaq Air сообщает о возобновлении авиарейсов из Астаны в Новосибирск с 15 января 2024 года. Полеты будут выполняться на воздушном судне канадского производства De Havilland Dash 8-Q400 новой генерации 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам", - говорится в тексте.

В пресс-службе отметили, что возобновление рейсов по маршруту Астана - Новосибирск будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурно-делового сотрудничества между Россией и Казахстаном.